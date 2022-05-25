«Авангард» подписал контракт с 18-летним белорусским защитником

Пресс-служба «Авангарда» 25 мая объявила о подписании 18-летнего белорусского защитника Владислава Пашуто.

Двустороннее соглашение между клубом и хоккеистом рассчитано на два сезона.

В сезоне-2021/22 он играл в белорусской Высшей лиге. 18-летний Пашуто сыграл 59 матчей и набрал 25 (9+16) очков при показателе полезности «+21».

Защитник регулярно вызывается в юниорские сборные Белоруссии.