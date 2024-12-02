«Авангард» подписал контракт на два года с тренером Дэйвом Барром
«Авангард» подписал контракт на 2 года с канадским тренером Дэйвом Барром, сообщает пресс-служба клуба.
Канадец присоединится к тренерскому составу омской команды в качестве помощника главного тренера Ги Буше. Ранее он оставил свою должность в команде «Сан-Диего Галлз», которая является дочерним клубом «Анахайм Дакс».
64-летний специалист за 20-летнюю карьеру игрока выступал в различных североамериканских лигах, в том числе в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз», «Хартфорд Вейлерс», «Детройт Ред Вингз», «Нью Джерси Девилз» и «Даллас Старз». Провел 685 матчей и набрал 354 (140+214) очка.
Карьеру тренера Барром начал в сезоне-1995/96. В НХЛ он работал помощником главного тренера в «Колорадо Эвеланш», «Миннесоте Уайлд», «Нью Джерси Девилз», «Баффало Сейбрз», «Флориде Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс».
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Адмирал – Локомотив
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Сибирь – Динамо Мн
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Автомобилист – Спартак
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