«Авангард» подписал контракт на два года с тренером Дэйвом Барром

«Авангард» подписал контракт на 2 года с канадским тренером Дэйвом Барром, сообщает пресс-служба клуба.

Канадец присоединится к тренерскому составу омской команды в качестве помощника главного тренера Ги Буше. Ранее он оставил свою должность в команде «Сан-Диего Галлз», которая является дочерним клубом «Анахайм Дакс».

64-летний специалист за 20-летнюю карьеру игрока выступал в различных североамериканских лигах, в том числе в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз», «Хартфорд Вейлерс», «Детройт Ред Вингз», «Нью Джерси Девилз» и «Даллас Старз». Провел 685 матчей и набрал 354 (140+214) очка.

Карьеру тренера Барром начал в сезоне-1995/96. В НХЛ он работал помощником главного тренера в «Колорадо Эвеланш», «Миннесоте Уайлд», «Нью Джерси Девилз», «Баффало Сейбрз», «Флориде Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс».