«Авангард» подписал бывшего нападающего «Автомобилиста» Макеева

«Авангард» объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым.

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Он будет выступать за омичей под 57-м номером.

В межсезонье у Макеева истек контракт с «Автомобилистом». В прошедшем сезоне он набрал за екатеринбуржцев 30 (15+15) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина на счету нападающего 11 (5+6) очков в 17 играх.