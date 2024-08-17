«Авангард» подписал бывшего нападающего «Автомобилиста» Макеева
«Авангард» объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым.
Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Он будет выступать за омичей под 57-м номером.
В межсезонье у Макеева истек контракт с «Автомобилистом». В прошедшем сезоне он набрал за екатеринбуржцев 30 (15+15) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина на счету нападающего 11 (5+6) очков в 17 играх.
Источник: ХК «Авангард»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости