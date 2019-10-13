«Авангард» почтил память Алексея Черепанова

«Авангард» на своем официальном сайте почтил память нападающего Алексея Черепанова. Сегодня исполнилось 11 лет со дня смерти хоккеиста.

— Каждый год мы вспоминаем этот день, — отметил председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. — Смерть Алексея Черепанова стала трагедией для семьи, для клуба, для города, для всего хоккея в целом. Потеря, которую не восполнить. Боль, которую не забыть.

Леша был особенным — талантливым и невероятно перспективным игроком, любимцем болельщиков... С его жизнью закончилась история удивительного хоккеиста, закончилась, едва начавшись.

Леша научил всех нас многому. Быть внимательными к близким, ценить каждое мгновение рядом с ними, заботиться о них. Сегодня все мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить повторения того, что пережила семья Черепановых и весь Омск вместе с ней. Здоровье наших хоккеистов — приоритет.

Лешу мы будем помнить всегда. Для нас всегда будет светить яркая звезда, которая никогда не погаснет. Звезда Алексея Черепанова.