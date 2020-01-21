«Авангард» победил «Витязь» и сравнялся с «Ак Барсом» в лидерах «Востока»
22:26
«Авангард» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. Омичи в таблице Восточной конференции сравнялись по очкам с лидером «Ак Барсом». «Витязь» идет седьмым на «Западе».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бек — 11 (Войнов, Макмиллан), 19:59 — 0:1. Йормакка — 10 (Бывальцев, Няттинен), 25:42 — 1:1.
Победный буллит: Бек.
Вратари: Ежов — Бобков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (1+16+7+2) — 36 (11+10+11+4).
Судьи: Гофман, Ромасько.
21 января. Подольск. ЛД «Витязь».
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