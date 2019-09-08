«Авангард» победил «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал «Торпедо». Хозяева одержали победу со счетом 4:2.

У победителей по 2 (1+1) очка набрали нападающие Сергей Широков и Кирилл Семенов.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бек — 1 (Чудинов), 14:42 — 1:0. Шредер — 2 (бол., Щехура), 19:52 — 1:1. Бочаров — 1 (бол., Варнаков, Аляев), 26:52 — 1:2. Семенов — 2 (Покка, Широков), 33:15 — 2:2. Шумаков — 1 (бол., Мартынов, Андригетто), 37:38 — 3:2. Широков — 1 (Семенов, Бондарев), 43:54 — 4:2.

Вратари: Бобков — Линдбек (58:11 — 59:32).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 35 (14+17+4) — 15 (4+3+8).

Судьи: Гофман, Кулев.

8 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков