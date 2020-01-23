«Авангард» победил «Сочи», отыгравшись со счета 0:2

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Сочи» со счетом 5:2. Отметим, что сочинцы вели по ходу встречи со счетом 2:0.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Сочи» — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Голы: Калетник — 2 (Лугин), 6:18 — 0:1. Точицкий — 7 (Мосалев, Шмелев), 25:38 — 0:2. Манухов — 1 (Шумаков, Семенов), 33:45 — 1:2. Манукян — 1 (Семенов), 49:51 — 2:2. Дедунов — 7 (Фрэнсон, Манухов), 54:12 — 3:2. Клинкхаммер — 11 (Зернов), 54:42 — 4:2. Шумаков — 13 (п.в., Семенов, Фрэнсон), 59:42 — 5:2.

Вратари: Гарипов — Налимов (58:30 — 59:42).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 39 (11+17+11) — 24 (11+9+4).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

23 января. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».