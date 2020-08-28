«Авангард» победил СКА и выиграл турнир имени Пучкова

В матче турнира имени И. Г. Пучкова «Авангард» победил СКА (3:1).

В составе победителей отличились Корбэн Найт, Кирилл Семенов и Павел Дедунов. У СКА гол в активе Василия Токранова. Благодаря этой победе омский клуб выиграл турнир.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Найт — 3 (Секач, Буше), 2:58 — 0:1. Токранов — 2 (бол., Аалтонен, Ожиганов), 36:09 — 1:1. Семенов — 2 (Соловьев, Шумаков), 41:48 — 1:2. Дедунов — 1 (Чистяков, Потапов), 46:05 — 1:3.

Вратари: Самонов (57:20 — 57:35, 57:54) — Гарипов.

Броски: 28 (5+14+9) — 25 (9+7+9).

Судьи: Кулев, Ромасько.

28 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».