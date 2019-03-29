"Авангард" победил "Салават Юлаев" в первом матче финала "Востока"

"Авангард" одолел "Салават Юлаев" в первом матче финала Восточной конференции в Кубке Гагарина. Счет в первом периоде открыл форвард хозяев Тэйлор Бек. Во втором периоде Захар Арзамасцев сравнял счет. Через минуту Вилле Покка снова вывел вперед омичей, в середине периода Петр Хохряков забросил ответную шайбу. В третьем периоде команды обменялись голами - на гол Йонаса Кемппайнена "Авангард" ответил броском Виктора Столберга. Победную шайбу провел Сергей Шумаков.
Вторая игра также состоится в Балашихе 31 марта.
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал Восточной конференции
Первый матч
"Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
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