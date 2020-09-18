«Авангард» победил «Нефтехимик» и вышел в лидеры на Востоке

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Авангард». Гости победили со счетом 2:1.

Омичи одержали шестую победу в сезоне и возглавили Восточную конференцию с 12 очками.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Емелин — 1 (Чинахов, Хохлачев), 23:30 — 0:1. Кучерявенко — 4 (Осипов, Волгин), 30:16 — 1:1. Семенов — 2 (Шумаков, Емелин), 37:51 — 1:2.

Вратари: Иванников (58:51) — Бобков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 18 (4+5+9) — 37 (15+15+7).

Судьи: Акузовский, Одиньш.

18 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».