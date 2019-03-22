"Авангард" победил "Барыс" и вышел в финал Востока

"Авангард" обыграл "Барыс" (5:3) в матче второго раунда плей-офф КХЛ. Омский клуб победил в серии со счетом 4-1.

У победителей отличились Никита Пивцакин, Кирилл Петров, Тэйлор Бек, Сергей Широков и Максим Чудинов. У хозяев дубль сделал Мэттью Фрэттин, еще одну шайбу забросил Никита Михайлис.

В финале Востока "Авангард" сыграет с победителем пары "Автомобилист" - "Салават Юлаев".

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1/2 финала

"Барыс" (Астана) - "Авангард" (Омск) - 3:5 (1:0, 1:4, 1:1)

Голы: Фрэттин - 8 (Боченски, Валк), 10:28 - 1:0. Фрэттин - 9 (Боченски), 20:27 - 2:0. Пивцакин - 1 (Деарне, Галимов), 23:24 - 2:1. Петров - 2 (Тальбо, Широков), 23:55 - 2:2. Бек - 2 (бол., Фрэнсон, Шумаков), 35:04 - 2:3. Широков - 5 (бол., Фрэнсон, Бек), 36:25 - 2:4. Чудинов - 3 (Пивцакин, Фрэнсон), 44:02 - 2:5. Михайлис - 1 (Сагадеев, Шевченко), 59:50 - 3:5.

Вратари: Граховина (Карлссон, 36:25) - Бобков.

Штраф: 6 - 0.

Броски: 31 (12+13+6) - 27 (6+12+9).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

22 марта. Астана. "Барыс-Арена".

Счет в серии: 1-4 (1:3, 4:2, 0:5, 1:3)

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