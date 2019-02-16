"Авангард" по буллитам обыграл "Барыс"

"Авангард" по буллитам победил "Барыс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 Б. Победный буллит на счету нападающего Сергея Широкова.
"Барыс" занимает 2-е место в Восточной конференции, имея в активе 84 очка. "Авангард" с 81 баллом занимает 3-ю строчку.
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"Барыс" (Астана) - "Авангард" (Омск) - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Сведберг - 3 (Петерссон, Бойд), 11:37 - 1:0. Пивцакин - 4 (Бек, Столберг), 48:19 - 1:1.
Победный буллит: Широков.
Вратари: Граховина) - Бобков.
Штраф: 13 - 9.
Броски: 31 (12+7+12+0) - 48 (11+19+14+4).
Судьи: Оскирко, Франо.
16 февраля. Астана. "Барыс-Арена". 10300 зрителей.
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