«Авангард» по буллитам обыграл «Амур»

«Авангард» обыграл «Амур» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев отличился Игорь Руденков, у гостей — Валентин Пьянов. Решающий буллит забросил Сергей Шумаков.

«Авангард» набрал 64 очка и занимает второе место на Востоке. У «Амура» 42 очка и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Руденков — 9 (Голубев), 25:13 — 1:0. Пьянов — 7 (Клинкхаммер, Макмиллан), 48:35 — 1:1.

Победный буллит: Шумаков.

Вратари: Аликин — Бобков.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 38 (11+19+7+1) — 43 (17+11+13+2).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

13 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».