«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»

«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Ак Барс» — 2:1.

Тэйлор Бек смог реализовать два послематчевых броска.

«Авангард» прервал серию из трех поражений.

Напомним, «Ак Барс» досрочно стал победителем дивизиона Харламова. Об этом стало известно после поражения «Автомобилиста» от «Барыса» (2:4).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Пьянов — 9 (Зернов, Войнов), 2:12 — 1:0. Галиев — 14 (Кормье, Азеведо), 59:47 — 1:1.

Победный буллит: Бек.

Вратари: Гарипов — Рейдеборн (58:48 — 59:08, 59:19 — 59:47).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 28 (8+10+4+6) — 34 (16+6+10+2).

Судьи: Гофман, Раводин.

11 февраля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».