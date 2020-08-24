«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Торпедо» на турнире в Петербурге

«Авангард» на турнире в Петербурге победил «Торпедо» (4:2). После первого периода омская команда уступала со счетом 0:2.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

Голы: Дробин — 1 (Варнаков, Орлов), 7:11 — 0:1. Уайдмэн — 1 (бол., Остин), 9:33 — 0:2. Грицюк — 2 (Толчинский, Зернов), 24:27 — 1:2. Найт — 1 (Секач, Кошелев), 29:27 — 2:2. Каски — 2 (бол., Толчинский, Грицюк), 33:49 — 3:2. Толчинский — 2 (бол.), 58:16 — 4:2.

Вратари: Гарипов — Тихомиров (58:21).

Броски: 38 (10+19+9) — 21 (10+6+5).

Судьи: Васильев, Кулев.

24 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».