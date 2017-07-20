"Авангард" отправился на сбор в Германию. "Ястребы" будут работать в Фюссене с 21 июля по 1 августа, сообщает пресс-служба команды. Омичи проведут два товарищеских матча: 27 июля с "Витязем" и 29 июля со сборной Италии.
На сбор поехали 34 игрока: три вратаря, 12 защитников и 19 нападающих. 14 хоккеистов являются воспитанниками клуба. Полностью состав команды выглядит следующим образом:
вратари: Доминик Фурх, Денис Костин, Олег Шилин;
защитники: Егор Мартынов, Евгений Медведев, Юнас Анелев, Эрик Густафссон, Никита Лисов, Илья Дервук, Егор Мажуга, Максим Минеев, Александр Осипов, Виталий Меньшиков, Максим Березин, Алексей Яценко;
нападающие: Александр Пережогин, Деннис Эверберг, Юхан Сундстрем, Иван Фищенко, Артур Лаута, Илья Михеев, Валентин Пьянов, Николай Лемтюгов, Петр Хохряков, Данил Файзуллин, Никита Самохвалов, Михаил Фисенко, Семен Кошелев, Дмитрий Кугрышев, Кирилл Семенов, Андрей Стась, Дмитрий Жукенов, Артем Манукян, Ансель Галимов.
Отмечается, что форвард Михаил Юньков остался тренироваться в России по индивидуальной программе. 2 августа "Авангард" вернется в Омск, после чего отправится на предсезонный турнир в Астану.
Дополнительная информация
- Авангард Омск
- Витязь (хоккей)
- Александр Пережогин
- Михаил Юньков
- Дмитрий Кугрышев
- Сборная Италии (Хоккей)
- Евгений Медведев
- Николай Лемтюгов
- Максим Березин
- Андрей Стась
- Александр Осипов
- Егор Мартынов
- Петр Хохряков
- Юнас Анелев
- Доминик Фурх
- Валентин Пьянов
- Михаил Фисенко
- Ансель Галимов
- Виталий Меньшиков
- Семен Кошелев
- Кирилл Семенов
- Илья Михеев
- Иван Фищенко
- Никита Лисов
- Максим Минеев
- Олег Шилин
- Эрик Густафссон
- Дмитрий Жукенов
- Илья Дервук
- Данил Файзуллин
- Артур Лаута
- Артем Манукян
- Денис Костин
- Никита Самохвалов
- Юхан Сундстрем
- Алексей Яценко
- Деннис Эверберг
- Егор Мажуга