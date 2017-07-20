"Авангард" отправился на сбор в Германию. "Ястребы" будут работать в Фюссене с 21 июля по 1 августа, сообщает пресс-служба команды. Омичи проведут два товарищеских матча: 27 июля с "Витязем" и 29 июля со сборной Италии.

На сбор поехали 34 игрока: три вратаря, 12 защитников и 19 нападающих. 14 хоккеистов являются воспитанниками клуба. Полностью состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Доминик Фурх, Денис Костин, Олег Шилин;

защитники: Егор Мартынов, Евгений Медведев, Юнас Анелев, Эрик Густафссон, Никита Лисов, Илья Дервук, Егор Мажуга, Максим Минеев, Александр Осипов, Виталий Меньшиков, Максим Березин, Алексей Яценко;

нападающие: Александр Пережогин, Деннис Эверберг, Юхан Сундстрем, Иван Фищенко, Артур Лаута, Илья Михеев, Валентин Пьянов, Николай Лемтюгов, Петр Хохряков, Данил Файзуллин, Никита Самохвалов, Михаил Фисенко, Семен Кошелев, Дмитрий Кугрышев, Кирилл Семенов, Андрей Стась, Дмитрий Жукенов, Артем Манукян, Ансель Галимов.

Отмечается, что форвард Михаил Юньков остался тренироваться в России по индивидуальной программе. 2 августа "Авангард" вернется в Омск, после чего отправится на предсезонный турнир в Астану.