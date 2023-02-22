«Авангард» опубликовал трейлер документального фильма Познера о возвращении команды в Омск

«Авангард» на своем YouTube-канале опубликовал трейлер документального фильма под названием «Авангард. Возвращение». Премьера состоится 23 февраля.

В фильме описаны выступления омского клуба за последние четыре года. Также будут показаны этапы строительства нового стадиона в Омске.

«Четыре долгих года без хоккея. Четыре года ожидания, надежды и веры. Они закончились 1 октября 2022 года, когда «Авангард» вернулся — на свою новую арену. Об этом документальный фильм Владимира Познера «Авангард. Возвращение», в котором будет рассказано о каждом этапе непростого пути «ястребов» домой. Вы узнаете и увидите все своими глазами — совсем скоро», — говорится в описании ролика.

«Авангард» в сезоне-2020/21 стал обладателем Кубка Гагарина.