«Авангард»: компенсация за Кожевникова составила одну тысячу рублей

В «Авангарде» заявили, что компенсация за переход нападающего Кирилла Кожевникова из «Спартака» составила 1 тысячу рублей.

Источники «СЭ» указывают на достоверность этой информации. Данные о том, что игрок перешел в «Авангард» за компенсацию в 25 миллионов рублей, о чем ранее сообщал «СЭ», не подтвердились.

«Накануне в СМИ появилась ложная информация о сумме компенсации за нападающего Кирилла Кожевникова при переходе из «Спартака» в «Омские Крылья» в размере 25 миллионов рублей. Сумма компенсации согласно договоренностям между руководителями клубов составила одну тысячу рублей, чему есть документальное подтверждение», — говорится в заявлении на сайте клуба.

В этом сезоне Кожевников провел 29 матчей за фарм-клуб «Спартака» в ВХЛ и набрал 9 (5+4) очков. В сезоне-2023/24 он принял участие в четырех играх в составе красно-белых в КХЛ, не отметившись результативными действиями.