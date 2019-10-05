«Авангард» опроверг информацию о смерти Мнацяна

«Авангард» сообщил, что информация о смерти 29-летнего защитника Самвела Мнацяна не соответствует действительности. Игрок находится в тяжелом состоянии, но еще жив. Ранее клуб сообщил, что Мнацян скончался от онкологического заболевания, но затем удалил твит.

«Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжелом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким!» — говорится в сообщении «Авангарда».

Напомним, что в середине августа 2018 года стало известно о том, что у Мнацяна диагностирован рак — после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

В сезоне-2017/18 он сыграл за «Адмирал» в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-7». Всего на его счету 182 матча в КХЛ, в том числе за «Нефтехимик» и «Барыс».

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