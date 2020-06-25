«Авангард» определился с планом подготовки к сезону

Определен предварительный план подготовки «Авангарда» к сезону КХЛ-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

13 — 14 июля, Москва

Углубленный медицинский осмотр

15 июля — 2 августа, «Арена Балашиха»

Тренировочный сбор

4 — 9 августа, Сочи

Предсезонный турнир «Sochi Hockey Open»

Участники: «Сочи», «Авангард», СКА, «Локомотив», молодежная сборная России

10 — 22 августа, «Арена Балашиха»

Тренировочный сбор

15 августа

Контрольный матч против московского «Динамо» (место проведения игры определится позднее)

19 августа, «Арена Балашиха»

Контрольный матч против хабаровского «Амура»

24 — 28 августа, Санкт-Петербург

Предсезонный Турнир имени Н.Г. Пучкова

Участники: СКА, «Авангард», «Сочи», «Куньлунь», «Торпедо»

29 августа — 1 сентября, «Арена Балашиха»

Тренировки перед стартом регулярного чемпионата

План подготовки может быть скорректирован с учетом эпидемиологической ситуации.