«Авангард» определился с планом подготовки к сезону
Определен предварительный план подготовки «Авангарда» к сезону КХЛ-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
13 — 14 июля, Москва
Углубленный медицинский осмотр
15 июля — 2 августа, «Арена Балашиха»
Тренировочный сбор
4 — 9 августа, Сочи
Предсезонный турнир «Sochi Hockey Open»
Участники: «Сочи», «Авангард», СКА, «Локомотив», молодежная сборная России
10 — 22 августа, «Арена Балашиха»
Тренировочный сбор
15 августа
Контрольный матч против московского «Динамо» (место проведения игры определится позднее)
19 августа, «Арена Балашиха»
Контрольный матч против хабаровского «Амура»
24 — 28 августа, Санкт-Петербург
Предсезонный Турнир имени Н.Г. Пучкова
Участники: СКА, «Авангард», «Сочи», «Куньлунь», «Торпедо»
29 августа — 1 сентября, «Арена Балашиха»
Тренировки перед стартом регулярного чемпионата
План подготовки может быть скорректирован с учетом эпидемиологической ситуации.
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