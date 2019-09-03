«Авангард» одолел на выезде «Йокерит»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал «Авангард». Гости одержали победу со счетом 3:1.

В начале первого периода счет открыл нападающий омичей Алексей Потапов. В третьем периоде преимущество «Авангарда» увеличил защитник Коди Фрэнсон. «Йокерит» успел только сократить отставание усилиями защитника Микко Лехтонена.

В концовке встречи нападающий «Ястребов» Павел Дедунов убегал на пустые ворота, но в последний момент на нем сфолили. По правилам, судья защитал гол, хоть игрок и не успел отправить шайбу в ворота.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Потапов — 1 (Покка, Стась), 3:15 — 0:1. Фрэнсон — 3 (Широков, Андригетто), 46:04 — 0:2. Лехтонен — 1 (Йенсен), 56:42 — 1:2. Дедунов — 1 (п.в.), 59:58 — 1:3.

Вратари: А. Ниеми (58:31 — 59:58) — Бобков.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (6+5+15) — 18 (5+6+7).

Судьи: Раводин, Фатеев.

3 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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