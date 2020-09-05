«Авангард» одержал вторую победу подряд в КХЛ, обыграв московское «Динамо»

«Авангард» победил московское «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе команды из Омска заброшенными шайбами отметились нападающие Сергей Шумаков и Рид Буше. У «Динамо» единственный гол забил форвард Владимир Брюквин.

Для «Авангарда» эта победа стала второй подряд в КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Шумаков — 1 (Чудинов, Семенов), 2:25 — 1:0. Брюквин — 1 (Шипов, Тарасов), 11:39 — 1:1. Буше — 2 (бол., Секач, Толчинский), 16:31 — 2:1.

Вратари: Гарипов — Бочаров (59:04).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (12+12+5) — 29 (10+8+11).

Судьи: Беляев, Одиньш.

5 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».