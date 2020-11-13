«Авангард» одержал волевую победу над «Сибирью», Чистяков забросил первую шайбу в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Авангард». Гости одержали победу со счетом 4:1.

Причем именно команда из Новосибирска открыла счет во втором периоде. Но «Авангард» выиграл третий период со счетом 4:0. Одну из шайб забросил 19-летний защитник Семен Чистяков, для которого этот гол стал дебютным в КХЛ.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Голы: Чесалин — 4 (Шаров, Саюстов), 33:57 — 1:0. Буше — 7 (Емелин, Якупов), 40:50 — 1:1. Буше — 8 (бол., Хохлачев, Каски), 44:59 — 1:2. Чистяков — 1 (Хохлачев, Шумаков), 47:16 — 1:3. Секач — 3 (п.в., Шарипзянов), 59:30 — 1:4.

Вратари: Сятери (58:20 — 59:30) — Грубец.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (7+10+4) — 29 (9+6+14).

Судьи: Кулаков, Раводин.

13 ноября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».