«Авангард» одержал победу над «Сибирью», Шумаков оформил дубль

«Авангард» в Балашихе обыграл «Сибирь» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе омичей шайбы забросили — Рид Буше, Сергей Шумаков (дважды) и Корбан Найт.

Для «Авангарда» эта победа стала первой за три последних игры.

Команда Боба Хартли с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» — 7-я строчка и 13 баллов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Буше — 4 (бол., Толчинский, Каски), 5:04 — 1:0. Шумаков — 7 (Хохлачев), 6:02 — 2:0. Найт — 5 (бол., Каски, Толчинский), 43:01 — 3:0. Шумаков — 8 (Зернов, Береглазов), 59:13 — 4:0.

Вратари: Бобков — Красиков.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 40 (12+15+13) — 29 (11+8+10).

Судьи: Гашилов, Кулев.

10 октября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».