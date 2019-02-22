"Авангард" обыграл "Сибирь" благодаря дублю Семенова

"Авангард" победил "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 7:3. Дублем в составе клуба из Омска отметился нападающий Кирилл Семенов.
"Авангард" набрал 83 очка и занял 4-е место в Восточной конференции. "Сибирь" с 54 баллами расположилась на 9-й строчке.
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"Авангард" (Омск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 7:3 (4:1, 3:1, 0:1)
Голы: Семенов - 14 (Емелин), 4:18 - 1:0. Зернов - 13 (Шумаков, Медведев), 9:46 - 2:0. Михайлов - 13 (Принс, Брюле), 13:09 - 2:1. Михеев - 23 (Широков, Медведев), 15:14 - 3:1. Фисенко - 4 (Манукян, Стась), 18:28 - 4:1. Столберг - 7 (бол., Емелин, Шумаков), 21:03 - 5:1. Семенов - 15 (Яремчук), 25:45 - 6:1. Шумаков - 5 (Покка, Семенов), 28:10 - 7:1. Казаков - 9 (Принс), 33:41 - 7:2. Шаров - 11 (Демидов, Саюстов), 45:48 - 7:3.
Вратари: Бобков (Налимов, 40:00) - Красиков.
Штраф: 4 - 10.
Броски: 37 (13+14+10) - 25 (9+6+10).
Судьи: Ансонс, Бирин.
22 февраля. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".