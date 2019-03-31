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"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" во втором матче финала "Востока" и повел в серии со счетом 2-0

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"Авангард" победил "Салават Юлаев" во втором матче финальной серии Восточной конференции КХЛ (4:1). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Широков, Тэйлор Бек, Кирилл Семенов и Алексей Емелин, у уфимцев отличился Владимир Ткачев.

Счет в серии составляет 2-0. Следующий матч пройдет 2 апреля в Уфе. 

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

Финал 

Второй матч 

"Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Широков - 6 (бол., Деарне, Бек), 33:11 - 1:0. Ткачев - 4 (бол., Умарк, Хартикайнен), 43:32 - 1:1. Бек - 4 (Деарне), 46:32 - 2:1. Семенов - 3 (Петров), 55:33 - 3:1. Емелин - 1 (п.в.), 59:36 - 4:1.

Вратари: Бобков - Метсола (57:29 - 58:30, 58:37 - 59:36).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 41 (16+16+9) - 17 (3+7+7).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

31 марта. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

Счет в серии: 2-0 (4:3 ОТ, 4:1). 

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