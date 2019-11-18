«Авангард» обыграл «Салават Юлаев»

«Авангард» выиграл у «Салавата Юлаева» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алексей Потапов, Сергей Широков, Тэйлор Бек и Егор Мартынов. У гостей голом отметился Линус Умарк.

«Авангард» набрал 40 очков и занимает второе место на Востоке. У «Салавата» 35 очков и третье место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Потапов — 2 (Войнов, Широков), 10:18 — 1:0. Широков — 4, 27:08 — 2:0. Умарк — 7 (Панин), 37:20 — 2:1. Бек — 9 (Клинкхаммер, Кошелев), 39:58 — 3:1. Мартынов — 1 (бол., Войнов, Андригетто), 51:59 — 4:1.

Нереализованный буллит: Шумаков (Авангард), 45:43 (Вратарь).

Вратари: Бобков — Метсола.

Штраф: 2 — 16.

Броски: 46 (18+16+12) — 29 (13+9+7).

Судьи: Наумов, Овчинников.

18 ноября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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