«Авангард» обыграл «Нефтехимик»
21:54
«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2. Победный гол забил Свен Андригетто.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Мерфи — 5 (бол., Пайгин), 4:17 — 0:1. Кошелев — 10 (Мартынов, Семенов), 8:46 — 1:1. Зернов — 2 (Клинкхаммер, Покка), 26:44 — 2:1. Андригетто — 13 (Войнов, Бек), 27:44 — 3:1. Хайруллин — 10 (бол., Шарипзянов, Берглунд), 50:58 — 3:2.
Вратари: Гарипов (Бобков, 28:41) — Барулин (59:13).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 24 (5+14+5) — 30 (7+3+20).
Судьи: Спирин, Цыплаков.
28 января. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».
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