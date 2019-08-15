«Авангард» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Авангард» выиграл у московского «Динамо» (2:1). Победная шайба в активе Вячеслава Войнова.

Товарищеский матч

«Авангард» (Омск) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Хиетанен — 2 (бол., Петерссон, Шипачев), 7:43 — 0:1. Зернов — 2 (Широков), 38:52 — 1:1. Войнов — 1 (бол., Бек), 44:23 — 2:1.

Вратари: Бобков — Бочаров (59:38).

Броски: 18 (4+5+9) — 22 (10+7+5).

Судьи: Гамалей, Гофман.

15 августа. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».