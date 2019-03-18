"Авангард" обыграл "Барыс" и вышел вперед в серии

"Авангард" выиграл у "Барыса" (5:0) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ. Омский клуб вышел вперед в серии - 2-1.

В составе победителей дубль сделал Сергей Шумаков. Также отличились Андрей Стась, Кирилл Семенов и Коди Фрэнсон. Четвертый матч состоится в Балашихе 20 марта.

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Третий матч

"Авангард" (Омск) – "Барыс" (Астана) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Стась - 1 (бол., Емелин, Бобков), 13:12 - 1:0. Шумаков - 7 (бол., Бек), 22:57 - 2:0. Широков - 4 (бол., Емелин, Чудинов), 35:07 - 3:0. Семенов - 2 (Столберг), 43:40 - 4:0. Фрэнсон - 3 (бол., Шумаков, Бек), 52:19 - 5:0.

Вратари: Бобков - Карлссон (Граховина, 43:40).

Штраф: 12 - 53.

Броски: 31 (7+11+13) - 20 (5+9+6).

Судьи: Наумов, Франо.

18 марта. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

Счет в серии: 2-1 (3:1, 2:4).

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