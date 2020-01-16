«Авангард» обыграл «Адмирал» и одержал четвертую победу подряд

«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Авангарду» — 1:3. В составе хозяев отличился Мартин Бакош, у гостей забили Алексей Потапов, Кирилл Семенов и Сергей Шумаков.

«Авангард» одержал четвертую победу подряд, с 68 очками он занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (49) — 9-й.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Потапов — 5 (Зернов, Войнов), 6:21 — 0:1. Семенов — 14 (Кошелев, Фрэнсон), 13:40 — 0:2. Бакош — 15 (бол., Юнг, Вихарев), 29:08 — 1:2. Шумаков — 12 (бол., Войнов, Клинкхаммер), 46:42 — 1:3.

Вратари: Красоткин — Бобков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (9+8+9) — 24 (10+8+6).

Судьи: Белов, Кулаков.

16 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».