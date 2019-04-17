"Авангард" объявил состав на матч с ЦСКА

"Авангард" объявил состав на третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. Он выглядит так:
Вратари: Бобков, Налимов;
Первое звено: Стольберг, Деарне, Бек, Медведев, Франсон;
Второе звено: Широков, Зернов, Михеев, Емелин, Покка;
Третье звено: Шумаков, Семенов, Галимов, Бондарев, Чудинов;
Четвертое звено: Фисенко, Стась, Манукян, Пивцакин, Яремчук.
Состав на матч! До него меньше часа ⏰ #АВГЦСК #БородаПобеды #КубокГагарина pic.twitter.com/5I7sitmSkb– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 17 апреля 2019 г.
Счет в серии составляет 2-0 в пользу ЦСКА.
Опрос
Кто выиграет финал Кубка Гагарина-2019 ЦСКА - "Авангард"?
Загрузка...