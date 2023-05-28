«Авангард» объявил об уходе Грицюка

«Авангард» объявил об уходе нападающего Арсения Грицюка из команды.

«Авангард» не стал повторять контрактное предложение форварду. 22-летний хоккеист перейдет в СКА, армейцы должны будут выплатить денежную компенсацию.

«Спасибо за все годы в составе нашей команды! Желаем никогда не сходить с выбранного пути, не останавливаться в развитии, чтобы карьера шла только вверх, пусть получится завоевать как можно больше трофеев!» — написано в сообщении команды.

В сезоне-2022/23 Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей-офф.