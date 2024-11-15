«Авангард» объявил о возвращении Каблукова

Нападающий Илья Каблуков стал игроком «Авангарда», сообщается на официальном сайте омичей.

Контракт с 36-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона.

Каблуков уже выступал за «Авангард» с 2020 по 2022 годы. В 2021 году он завоевал в составе омичей Кубок Гагарина.

В минувшем сезоне форвард играл за московское «Динамо». Он набрал 7 (3+4) очков в 68 матчах регулярного чемпионата и не отметился результативными действиями в 10 матчах плей-офф.