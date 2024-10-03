«Авангард» объявил о вхождении в тренерский штаб Александра Завьялова

«Авангард» объявил о вхождении в тренерский штаб команды Александра Завьялова.

По данным пресс-службы омского клуба, Завьялов подписал контракт до конца сезона. Специалист будет отвечать за работу с защитниками.

Ранее в карьере Завьялов работал помощником главного тренера в «Торпедо», «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике», «Амуре», «Витязе» и «Сибири». В минувшей кампании он возглавлял «Витязь», с которым занял девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.