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«Авангард» объявил о разрыве контракта с Курдиным за нападение на арбитров

16:18
Геннадий Курдин. Фото ХК "Авангард".
Геннадий Курдин. Фото ХК "Авангард".
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Как и сообщал «СЭ», тренер Геннадий Курдин уволен из системы «Авангарда» после недавнего скандала.

«Мы одобряем методику подготовки юных спортсменов, внедренную Геннадием Курдиным, и постараемся сохранить его наработки в Академии и ее филиалах, — говорится в заявлении клуба. — Однако по причине того, что действия тренера полностью противоречат принципам кодекса, руководством хоккейной школы в г. Долгопрудном после консультаций с ХК «Авангард» и разбирательства инцидента было принято решение расторгнуть трудовые отношения с Г. Курдиным»

22 ноября в товарищеском матче юношеских команд 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния» Курдин, который работает с «ястребами», после удаления одного из своих игроков, в результате которого его команда осталась в ситуации «3 на 5», выразил недовольство решением судей, используя нецензурную брань

Судьи не отреагировали на реакцию тренера, игра продолжилась. Курдин продолжил кричать на судей, а затем бросил клюшку в одного из них, за что получил удаление до конца игры. Однако тренер отказался покидать скамейку, равно как и продолжить матч, после чего судьи вынуждены были отправить команды в раздевалку.

После этого Курдин вместе со своим помощником настиг арбитров, дело дошло до рукоприкладства со стороны тренеров.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/40567/

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