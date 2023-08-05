«Авангард» объявил о расторжении контракта с Корбэном Найтом

«Авангард» объявил об уходе нападающего Корбэна Найта из команды.

«Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Мы провели серию переговоров с игроком и его агентом. Не видим смысла никого принуждать играть за «Авангард», тем более, хоккеист не раз подчеркивал, что его решение окончательное», — говорится в заявлении генерального менеджера клуба Антона Курьянова, опубликованном в официальном Telegram-канале омичей.

В «Авангарде» отметили, что Найт согласился выплатить компенсацию, а спортивные права в КХЛ отстанутся у омского клуба. В данный момент завершаются все предусмотренные регламентом процедуры.

Курьянов также заявил, что команда уже ведет поиски нового центрфорварда на замену Найту.

«СЭ» ранее сообщал, что форвард покинет «Авангарда» по семейным обстоятельствам. Наиболее вероятным местом продолжения его карьеры является чемпионат Швейцарии.

32-летний канадец выступал за «Авангард» с 2020 года. Вместе с командой он выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году. В сезоне-2022/23 Найт набрал 34 (15+19) очка в 58 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, также у него 10 (5+5) очков в 14 играх Кубка Гагарина-2023.