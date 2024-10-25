«Авангард» объявил о подписании нового контракта с нападающим Прохоркиным

«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Прохоркиным до окончания нынешнего сезона.

Хоккеист будет выступать за «ястребов» под 74 номером.

В прошлом сезоне форвард выступал за омскую команду. На его счету 26 проведенных матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил десять шайб и отдал девять результативных передач.

На данный момент «ястребы» занимают десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 13 очков.