«Авангард» объявил о подписании двухлетнего контракта с Жарковым

Нападающий Владимир Жарков официально стал игроком «Авангарда». Одностороннее соглашение 33-летнего форварда с омским клубом рассчитано на два сезона.

Ранее об этом сообщал «СЭ». На игрока также претендовали «Трактор», «Автомобилист» и «Локомотив».

? Хоккейный клуб «Авангард» заключил односторонний контракт сроком на два года с нападающим Владимиром Жарковым: https://t.co/ff4qGyd6dp pic.twitter.com/tl9J6xhKtY — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 1, 2021

В минувшем сезоне Жарков провел 52 матча в регулярном чемпионате за «Салават Юлаев» и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+12».

«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21, в финале обыграв ЦСКА в шести матчах серии (4-2).