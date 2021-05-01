«Авангард» объявил о подписании двухлетнего контракта с Жарковым
16:13
Нападающий Владимир Жарков официально стал игроком «Авангарда». Одностороннее соглашение 33-летнего форварда с омским клубом рассчитано на два сезона.
Ранее об этом сообщал «СЭ». На игрока также претендовали «Трактор», «Автомобилист» и «Локомотив».
В минувшем сезоне Жарков провел 52 матча в регулярном чемпионате за «Салават Юлаев» и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+12».
«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21, в финале обыграв ЦСКА в шести матчах серии (4-2).
Дополнительная информация:
https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1388480360510631943
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