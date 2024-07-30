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Сегодня, 13:47

«Авангард» объявил о переходе нападающего «Ак Барса» Галиева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев перешел в «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба.

Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Галиев вернулся в «Ак Барс» в 2022 году. До этого он уже выступал за казанский клуб с 2017 по 2021 годы. В прошедшем сезоне нападающий набрал 23 (7+16) очка в 61 матчах регулярного чемпионата КХЛ и ни разу не отличился в пяти играх Кубка Гагарина.

Источник: ХК «Авангард»
Станислав Галиев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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