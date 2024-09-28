«Авангард» обратился к болельщикам после семи поражений подряд
«Авангард» обратился к болельщикам команды на фоне неудачной серии в последних матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Омичи уступили в семи последних матчах подряд.
«Семь поражений подряд — совершенно неприемлемый результат для всех нас.
Вы разочарованы, и мы понимаем ваши эмоции. В такой ситуации самое простое — в надежде на скорые изменения начать рубить с плеча, прощаться с людьми, отправлять в отставку.
Каждый из нас понимает, в чем ему нужно стать лучше. Неудачи сплотили команду еще сильнее, мы верим, что только вместе сможем вернуться в игру. Поддержите нас в этом. «Авангард» проходил через трудности и всегда возвращался. Так будет и в этот раз. Нужно работать и верить», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
«Авангард» с 7 очками занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ после десяти матчей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|4
|Трактор
|9
|5
|4
|12
|5
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|6
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|7
|Нефтехимик
|10
|4
|6
|10
|8
|Авангард
|10
|3
|7
|7
|9
|Лада
|9
|3
|6
|7
|10
|Амур
|9
|3
|6
|6
|11
|Металлург Мг
|10
|3
|7
|6
|12
|Барыс
|9
|2
|7
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|15
|2
|СКА
|9
|6
|3
|13
|3
|Спартак
|8
|6
|2
|13
|4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|5
|Торпедо
|11
|5
|6
|11
|6
|Динамо Мн
|7
|5
|2
|10
|7
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
|Витязь
|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|8
|2
|6
|4
|28.09
|10:30
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Амур – Торпедо
|2 : 7
|28.09
|13:00
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Барыс – Витязь
|- : -
|28.09
|17:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|28.09
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -