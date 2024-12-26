«Авангард» обменял Заседу в «Витязь», получив права на Кочеткова

«Авангард» объявил о переходе нападающего Матвея Заседы в «Витязь».

В обмен омский клуб получит права на Петра Кочеткова, выступающего в НХЛ за «Каролину».

Заседа играл за «Авангард» со 2 ноября после обмена из московского «Спартака».

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 12 матчей и 5 (2+3) очков.