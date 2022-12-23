«Авангард» обменял защитника Яроша в ЦСКА

«Авангард» обменял в ЦСКА защитника Кристиана Яроша, сообщает пресс-служба КХЛ.

Взамен омичи получили игрока обороны Дмитрия Алексеева.

Ранее агент 26-летнего словака Алеша Пилко заявил, что Ярош покинул Омск по семейным причинам.

В этом регулярном чемпионате защитник провел 24 матча, в которых набрал 9 (3+6) очков.

На счету 24-летнего Алексеева 3 игры за ЦСКА в нынешнем сезоне и 1 голевая передача.