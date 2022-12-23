«Авангард» обменял защитника Яроша в ЦСКА
«Авангард» обменял в ЦСКА защитника Кристиана Яроша, сообщает пресс-служба КХЛ.
Взамен омичи получили игрока обороны Дмитрия Алексеева.
Ранее агент 26-летнего словака Алеша Пилко заявил, что Ярош покинул Омск по семейным причинам.
В этом регулярном чемпионате защитник провел 24 матча, в которых набрал 9 (3+6) очков.
На счету 24-летнего Алексеева 3 игры за ЦСКА в нынешнем сезоне и 1 голевая передача.
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|41
|25
|16
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|5
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|42
|23
|19
|53
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|42
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|17
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|В
|П
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|59
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|45
|8
|Амур
|41
|17
|24
|40
|9
|Барыс
|42
|18
|24
|39
|10
|Трактор
|42
|16
|26
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|11
|Нефтехимик
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|17
|24
|36
Результаты / календарь
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28.12
|23.12
|16:30
|
Авангард – Амур
|3 : 1
|23.12
|17:00
|
Металлург – Сибирь
|- : -
|23.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|5 : 3
|23.12
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|23.12
|19:30
|
Витязь – Ак Барс
|- : -
|23.12
|19:30
|
Сочи – Куньлунь
|- : -
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