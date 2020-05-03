«Авангард» обменял Широкова в «Спартак» на Хохлачева
«Авангард» обменял 34-летнего нападающего Сергея Широкова, который в регулярном чемпионате КХЛ сезона-19/20 набрал 22 (10+12) очка и сделал 2 результативные передачи в плей-офф, в московский «Спартак», сообщает официальный сайт омичей.
В «Авангард» переходит 26-летний нападающий Александр Хохлачев, записавший в свой актив 32 (14+18) очка в регулярном сезоне КХЛ, а также 5 (3+2) очков в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина прошедшего сезона.
? «Авангард» обменял 34-летнего нападающего Сергея Широкова, который в регулярном чемпионате КХЛ 19/20 набрал 22 (10+14) очка и сделал 2 результативные передачи в плей-офф, в «Спартак». В «Авангард» переходит 26-летний нападающий Александр Хохлачев: https://t.co/2kR6WeL7wm pic.twitter.com/yWIQgsSyHt— ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 3, 2020
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