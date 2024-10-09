«Авангард» обменял нападающего Николишина в «Барыс»

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин в результате обмена отправился в «Барыс», сообщает пресс-служба омского клуба.

Омичи, в свою очередь, получили спортивные права на 28-летнего чешского защитника Давида Скленичку.

«Клуб благодарит Ивана Николишина за работу и желает успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении «Авангарда».

Ранее «СЭ» сообщал, что, помимо Николишина, в «Барыс» могут перейти нападающий Кирилл Капустин и защитник Михаил Сидоров, которые на данный момент являются свободными агентами.