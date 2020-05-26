«Авангард» обменял Минеева в «Сочи»
15:17
«Авангард» обменял защитника Максима Минеева в «Сочи» на денежную компенсацию, сообщает Twitter омичей.
22-летний защитник прошлый сезон провел в составе «Торпедо». В 14 матчах регулярного чемпионата он отметился 2 результативными передачами.
В начале мая «Авангард» вернул права на игрока, также выплатив «Торпедо» денежную компенсацию.
? «Авангард» обменял защитника Максима Минеева в ХК «Сочи» на денежную компенсацию.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 26, 2020
Клуб желает Максиму успешного продолжения карьеры. pic.twitter.com/YqVp3urTeD
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