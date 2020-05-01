«Авангард» обменял Минеева из «Торпедо»

«Авангард» обменял защитника Максима Минеева из «Торпедо» на денежную компенсацию. Контракт рассчитан на 1 год, сообщает официальный сайт омичей.

22-летний воспитанник омского хоккея выступал в КХЛ за «Авангард», «Северсталь», московское «Динамо» и «Торпедо», всего сыграл 82 матча и набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «плюс 6».

? Хоккейный клуб «Авангард» обменял защитника Максима Минеева из «Торпедо» на денежную компенсацию. Контракт рассчитан на 1 год: https://t.co/MmJ51rPFCu pic.twitter.com/9ioe4kPmiv — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 1, 2020

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