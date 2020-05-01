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«Авангард» обменял Минеева из «Торпедо»

14:08
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«Авангард» обменял защитника Максима Минеева из «Торпедо» на денежную компенсацию. Контракт рассчитан на 1 год, сообщает официальный сайт омичей.

22-летний воспитанник омского хоккея выступал в КХЛ за «Авангард», «Северсталь», московское «Динамо» и «Торпедо», всего сыграл 82 матча и набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «плюс 6».

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Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38746/

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