«Авангард» обменял Бека в «Металлург» на Береглазова и Каблукова

«Авангард» и «Металлург» произвели обмен. Состав магнитогорского клуба пополнил нападающий Тэйлор Бек. В обратном направлении последовали форвард Илья Каблуков и защитник Алексей Береглазов.

— Опытный защитник в самом расцвете сил усилит нашу линию обороны, — рассказал официальному сайту «Авангарда» генеральный менеджер клуба Алексей Волков. — Береглазов надежно действует у своих ворот, в прошлом сезоне заблокировал 57 бросков, его габариты позволяют успешно вести силовую борьбу и контролировать пятачок. Может и забить: в активе Алексея три шайбы в большинстве за «Магнитку» за последний сезон. Мы рассчитываем на Алексея, как защитника топ-6, поэтому согласились на выплату денежной компенсации в рамках обмена на его права. Береглазов играл в трех финалах Кубка Гагарина, выступал за океаном — все это обязательно пригодится нашей команде, так же, как и опыт Ильи Каблукова, который брал два Кубка и золотую медаль Олимпиады.