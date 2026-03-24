«Авангард» — «Нефтехимик»: видеообзор матча Кубка Гагарина

«Авангард» на своем льду обыграл «Нефтехимик» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:2.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Константин Окулов, по одному голу забили Джованни Фьоре, Макс Лажуа и Николай Прохоркин. У гостей отличились Никита Хоружев и Андрей Белозеров.

Омская команда повела в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится в Омске 26 марта.