«Авангард» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Авангард» примет «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 6 сентября. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке). Трансляцию также проведет омский телеканал «12» (для жителей города). Основные события игры «Авангард» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
На старте нового регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1, а «Нефтехимик» победил «Барыс» — 2:1 ОТ.
В сезоне-2023/24 «Авангард» занял второе место в Восточной конференции и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (3-4 в серии). «Нефтехимик» не попал в плей-офф, финишировав на девятой строчке турнирной таблицы «Востока».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
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|Автомобилист
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|1
|0
|2
|3
|Адмирал
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
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|1
|0
|2
|5
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|2
|6
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|2
|7
|Барыс
|1
|0
|1
|1
|8
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|9
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|10
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Амур
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|4
|Спартак
|1
|1
|0
|2
|5
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|6
|СКА
|1
|0
|1
|1
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
|6.09
|16:30
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Авангард – Нефтехимик
|- : -
|6.09
|17:00
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Барыс – Трактор
|- : -
|6.09
|17:00
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Адмирал
|- : -
|6.09
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -